شكرا لقرائتكم خبر فتحة الـ 15 ملم تؤكد مقلب عموري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت لـ«مكة» مصادر قريبة من ملف تعاقد الهلال مع اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن أن التوقيع مع اللاعب تم دون إخضاعه إلى كشف طبي، فيما اكتشف لاحقا عقب تعرض اللاعب إلى إصابة في الرباط الصليبي وجود فتحة في ركبته مقدارها 15 ملم نتيجة إجراء عملية الرباط الصليبي للمرة الثانية، وسعيا إلى إعادته سريعا للملاعب، بحسب مصادر طبية.

وأبانت المصادر أيضا أن عموري وقع بمقدم عقد 9 ملايين ريال، وراتب شهري يتجاوز مليوني ريال، فيما فاق كامل قيمة العقد الـ 35 مليون ريال لمدة موسم واحد. ووقع عموري للهلال في 8 أغسطس الماضي، وتوقف عن الركض في 20 نوفمبر عقب إصابته خلال مباراة الشباب بالجولة السادسة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يخضع حاليا للعلاج على يد الطبيب المتخصص في إصابات الملاعب رامون كوجات، بعد أن تكفل رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ بنفقات العلاج.

رأي الطب

وعن حالة عموري، قال الاستشاري المتخصص في إصابات الرباط الصليبي الدكتور محمد البلوي «ليس لدي معلومات كافية عن تفاصيل الإصابة، وما أعرفه أن عموري سبق أن أجرى عمليتين في الرباط الصليبي قبل توقيعه للهلال، في الركبة نفسها، وهنا كان من الضروري من خلال الكشف الطبي للاعب قبل التوقيع معه، معرفة طريقة العمليتين الأولى والثانية وتفاصيلهما ومكان أخذ الوتر السابق».

وأضاف «مكان الرباط يمكن أن يتوسع لأسباب كثيرة، فإذا كان النفق متوسعا بعد العملية الأولى كان من المفترض أن تجرى العملية الثانية على مرحلتين، وحتى تنجح العملية لا بد من رباط كبير وهذا صعب إيجاده وكذلك مضاعفاته كثيرة، وخلال المرحلتين يتم تطعيم العظم لإغلاق الفجوات كمرحلة أولى، وبعد 4 أشهر تجرى العملية الثانية وهذا الأصح طبيا، ولكن الأندية واللاعبين لا يقبلون هذه الطريقة ويحرصون فقط على إجراء عملية واحدة ويتحملون النتائج بعد ذلك، فحجم الرباط عادة يكون بين 8 و10 ملم، أما إذا كانت القناة 15 ملم فهذا يعني أنها واسعة جدا ولا تلتئم».

اللوائح في صف اللاعب

وأوضح وكيل أعمال اللاعبين المعتمد جراح الظفيري أن النظام الدولي يكفل للاعب المحترف الحصول على كامل رواتبه المتفق عليها في العقد في حال تعرضه لإصابة، وأن النادي ملزم بتحمل تكاليف علاجه، مشيرا إلى أن بعض الحالات تتم تسويتها بين اللاعب والنادي بالتراضي، كأن يحصل اللاعب على رواتب أشهر معينة في عقده إذا ما وافق على التسوية، دون أن يكون هناك إجبار أو إكراه على ذلك، ونظاميا فإن النادي ملزم بدفع كامل قيمة العقد.

6 ملايين ريال للمباراة الواحدة

واعتمادا على قيمة عقد اللاعب، ووقوفا على عدد المباريات التي لعبها مع الفريق قبل أن تلحق به الإصابة منهية موسمه مبكرا، سيكون لعموري الحق في الحصول على نحو 6 ملايين ريال مقابل المباراة الواحدة، بعد أن خاض 6 مباريات رسمية فقط، 5 منها في الدوري، وواحدة أمام الاتحاد في كأس السوبر.

وبات الهلال ملزما بالإيفاء بما تضمنه العقد المبرم لمدة عام مع اللاعب رغم تعرضه للإصابة ستغيبه عن الملاعب لمدة تصل إلى نحو 8 أشهر.

مشوار قصير لعموري مع الهلال

خاض 5 مباريات بالدوري أمام الفيحاء والرائد والباطن والفتح والشباب

لعب 75 دقيقة في مباراة السوبر أمام الاتحاد

سجل هدفا وحيدا وكان في مرمى الرائد

أصيب في الدقائق الأولى لمباراة الهلال والشباب بالجولة السادسة

لم يشارك ببطولة زايد للأندية العربية لعدم إدراج اسمه

2010 أصيب المرة الأولى وغاب 6 أشهر ثم عاد بقوة مسجلا 11 هدفا للعين واختير أفضل لاعب واعد

2011 أصيب المرة الثانية وغاب 6 أشهر ثم عاد مساهما في تحقيق العين بطولة الدوري الإماراتي

2018 أصيب وسيغيب 8 أشهر نتيجة قطع كامل في الرباط الأمامي، وكدمة من الدرجة الثانية في الرباط الجانبي الداخلي، ومثلها من الدرجة الأولى في الرباط الجانبي الخارجي