شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يبحث عن ثنائى هجومى لتدعيم صفوف الفريق فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث مجلس إدارة الترسانة بالتعاون مع الجهاز الفنى للفريق عن صفقتين سوبر لتدعيم هجوم الفريق خلال الميريكاتو الشتوى يناير المقبل فى ظل رغبة الإدارة فى الإستمرار فى المنافسة على الصعود لدورى الأضواء .

وقد دخل طارق سعيد رئيس النادى والمشرف العام على فريق الكرة فى مفاوضات جادة مع بعض المهاجمين للتعاقد مع أفضلهم خلال الأيام المقبلة لتدعيم هجوم الفريق الذى يعانى كثيرا خاصة بعد إصابة هداف الفريق السيد حمدى بالرباط الصليبى وابتعاده عن الفريق حتى نهاية الموسم .

ويستعد الترسانة لمواجهة بورتو السويس فى السادسة من مساء الخميس المقبل فى الجولة الحادية عشر للمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى .