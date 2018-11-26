شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر:الطفل صاحب ضربة البداية فى مباراة الاتحاد والجيش ليس مصابا بالسرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى سيف زاهر، خلال الاستوديو التحليلى لمباراة الاتحاد السكندرى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى، والتى أقيم على استاد الإسكندرية أمس، أن الطفل مصطفى صاحب ضربة البداية فى المباراة ليس مصابا بمرض السرطان .

وأضاف زاهر، أن مصطفى مصاب بمرض أخر لا يعرف اسمه، وهذا ما أوضحه محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى، وأيضا والد الطفل مصطفى.

وتابع زاهر، أن المشهد يدل على تحضر كبير فى الكرة المصرية، لأن جميع الدول المتقدمة والمتحضرة تقوم بمثل هذه اللافتات الإنسانية، مشيرًا إلى والد الطفل مصطفى ذهب إلى تمرين الاتحاد قبل مباراة الجيش والتقط الصور التذكارية لابنه مع اللاعبين، الذين طلبوا بدورهم من مصطفى أن يكون متواجد فى مباراة الجيش ليكون صاحب ضربة البداية .