شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يخشى مفاجأت وادى دجلة على ستاد المكس والان مع تفاصيل الخبر
ويحتل حرس الحدود المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 15 فاز فى 3 وتعادل فى 6 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 17 هدف فيما يحتل وادى دجلة المركز الحادى عشر برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى مثلها وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 17 هدف وتلقت شباكه 22 هدف .
ويأمل طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود فى مواصلة نتائجه المتميزة فى الفترة الاخيرة سعياً للتقدم فى سباق مراكز الدورى، بينما يسعى اليونانى جونيس المدير الفنى لوادى دجلة لإستكمال صحوة فريقه التى أذهلت كل متابعى المسابقة لخطف النقاط الثلاث فى ظل التقارب بين الفريقين فى جدول الدوري.
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