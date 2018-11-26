شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يخشى مفاجأت وادى دجلة على ستاد المكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف حرس الحدود نظيره وادى دجلة على ستاد المكس فى تمام الثالثة إلا ربع عصر اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق السكندرى منتشياً بفوزه على المصرى البورسعيدى بثلاثية دون رد فيما نجح وادى دجلة فى إيقاف انتصارات بيراميدز بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق فى الجولة الأخيرة للمسابقة .

ويحتل حرس الحدود المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 15 فاز فى 3 وتعادل فى 6 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 17 هدف فيما يحتل وادى دجلة المركز الحادى عشر برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى مثلها وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 17 هدف وتلقت شباكه 22 هدف .

ويأمل طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود فى مواصلة نتائجه المتميزة فى الفترة الاخيرة سعياً للتقدم فى سباق مراكز الدورى، بينما يسعى اليونانى جونيس المدير الفنى لوادى دجلة لإستكمال صحوة فريقه التى أذهلت كل متابعى المسابقة لخطف النقاط الثلاث فى ظل التقارب بين الفريقين فى جدول الدوري.