الارشيف / اخبار الرياضه

مواعيد مباريات اليوم في دوريات أوروبا والمصري الممتاز

0 نشر
0 0

أسامة حافظ

يقام اليوم الإثنين مباريات في دوريات أوروبا والدوري الممتاز وأبرزها..

الممتاز
حرس الحدود مع وادي دجلة 2:45 عصرا
بتروجت مع سموحة 5:15 مساء
الزمالك مع الجونة 8:00 مساء

الممتاز
بيرنلي مع نيوكاسل يونايتد 10:00 مساء

الدرجة الأولى
ريـال سوسييداد مع سيلتا فيجو 10:00 مساء


كالياري مع تورينو 9:30 مساء

شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم في دوريات أوروبا والمصري الممتاز على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الموجز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الموجز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .

الكلمات الدلائليه

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

قم بالبحث عن ما تريد
2018 © - -
الرجوع الى الاعلى