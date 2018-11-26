مواعيد مباريات اليوم في دوريات أوروبا والمصري الممتاز

أسامة حافظ يقام اليوم الإثنين مباريات في دوريات أوروبا والدوري الممتاز وأبرزها.. الدوري المصري الممتاز

حرس الحدود مع وادي دجلة 2:45 عصرا

بتروجت مع سموحة 5:15 مساء

الزمالك مع الجونة 8:00 مساء الدوري الإنجليزي الممتاز

بيرنلي مع نيوكاسل يونايتد 10:00 مساء الدوري الإسباني الدرجة الأولى

ريـال سوسييداد مع سيلتا فيجو 10:00 مساء الدوري الإيطالي

كالياري مع تورينو 9:30 مساء

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