رئيس اتحاد جدة يستقيل عقب هزيمة فريقه من الأهلي في الدوري السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - (مصراوي):

قدم نواف المقيرن رئيس نادي اتحاد جدة السعودي، استقالته من منصبه، عقب الهزيمة التي تعرض لها الفريق أمام الأهلي السعودي، الذي يضم الثناني المصري عبدالله السعيد ومحمد عبدالشافي بنتيجة 1 – 3 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، في ملعب "الجوهرة"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري السعودي.

وكتب نواف المقيرن، عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "لكل الاتحاديين الأعزاء على قلبي لظروفي الخاصة.. تقدمت لأخي معالي الأستاذ تركي آل الشيخ بطلب الاستقالة من رئاسة مجلس إدارة النادي، عملت ما أستطيع من أجل هذا الكيان العظيم وجمهوره الغالي، وسأظل إلى جانب اتحادنا كمحب وعاشق وداعم له في المرحلة المقبلة، متمنيًا التوفيق للعميد وجمهوره".

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 22 نقطة خلف الهلال صاحب الصدارة بفارق 6 نقاط، بينما يحتل الاتحاد المركز الأخير برصيد نقطتين.

ووافق المستشار تركى آل الشيخ على الاستقالة، وكلف المهندس لؤى ناظر برئاسة مجلس الإدارة، حيث كتب: "بناء على تقديم أخى نواف المقيرن استقالته من إدارة نادى الاتحاد.. فقد تم قبول استقالته مقدرًا له جهوده خلال المرحلة الماضية.. كما تم تكليف المهندس لؤى ناظر برئاسة مجلس إدارة نادى الاتحاد، والأخ حمد الصنيع نائبًا للرئيس.. تمنياتي لهم وللاتحاد بالتوفيق".​