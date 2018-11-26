رياضة | أخبار تشيلسي - هازارد يعلق على رحيله للملكي في الميركاتو الشتوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار تشيلسي - هازارد يعلق على رحيله للملكي في الميركاتو الشتوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى إيدين هازارد نجم تشيلسي إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال هازارد في تصريحات لقناة كانال بلس الفرنسية: "الآن أنا في تشيلسي، من المستحيل أن أغادر النادي في يناير".

وأضاف: "من الممكن أن يحدث أي شيء في الصيف سيكون هناك عام في عقدي مع تشيلسي وإذا لم أجدد سيكون كل احتمال ممكنًا ومن الممكن أيضا أن أكمل مسيرتي حتى النهاية رفقة البلوز".

واختتم هازارد تصريحاته قائلاً : "إذا عدت للدوري الفرنسي سألعب مع فريق ليل، كما أنني في نهائي المونديال كنت مشجعًا لفرنسا أمام كرواتيا".