شكرا لقرائتكم طفل يعلن ضربة بداية مباراة الإتحاد والجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام طفل مريض بالسرطان بلعب ضربة البداية فى لقاء الإتحاد وطلائع الجيش التى تقام حاليا باستاد الإسكندرية ضمن فاعليات الجولة السادسة عشر للدورى . كان الطفل قد تمنى أن يحضر إحدى المباراة من الملعب ويقوم بركل الكرة من منتصف الملعب وقام بإحراز هدف فى مرمى محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش فى لافتة طيبة أمام الجميع .

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