الارشيف / اخبار الرياضه

5 معلومات عن مباراة الزمالك والجونة اليوم الاثنين 26 / 11 / 2018 بالدورى المصرى

0 نشر
0 0

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك والجونة اليوم الاثنين 26 / 11 / 2018 بالدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

الخليج 365 بلس
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

 

تنطلق فى الثامنة مساء اليوم الإثنين، الموافق 26 / 11 / 2018 مباراة الزمالك والجونة على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

 

يرصد ”الخليج 365” فى التقرير التالى 5 معلومات عن مباراة الزمالك والجونة :-

201807240620212021.jpg

ترتيب الزمالك والجونة

قبل انطلاق مباراة الزمالك والجونة يتصدر الأبيض ترتيب الدورى المصرى برصيد 29 نقطة حققهم من الفوز فى 9 مباريات والتعادل فى مباراتين والهزيمة فى مباراة وحيدة، سجل خلالهم الفريق الأبيض 26 هدفًا وسكنت شباكه 10 أهداف فيما يحتل الفريق الساحلى المركز الثانى عشر برصيد 16 نقطة حققهم من الفوز فى 3 مباريات والتعادل فى 7 والهزيمة فى 4 لقاءات، سجل لاعبيه 15 هدفًا وسكنت شباكه 20 هدفًا.

eb8a21063c.jpg

تاريخ مواجهات الزماك والجونة

مباراة الزمالك والجونة أقيمت 8 مرات سابقة من بينهم مباراة فى كأس مصر و7 مباريات فى الدورى الممتاز، حقق الأبيض الفوز فى 4 مباريات من بينهم انتصار فى الكأس فيما تعادلا فى 3 مباريات وحقق فريق الجونة الفوز فى مباراة واحدة.

f64fa03e6f.jpg

الزمالك الأكثر تسجيلا فى شباك الجونة

تشهد مباريات الزمالك والجونة دائرة تسجيل أهداف خاصة بالنسبة للمارد الأبيض حيث لم ينجح الفريق الساحلى فى الحفاظ على نظافة شباكه أمام أبناء ميت عقبة فى أى لقاء عكس الأبيض الذى لم يستقبل أهداف خلال 3 مباريات سابقة ، وسجل الزمالك 11 هدفًا مقابل 7 أهداف أحرزهم الجونة خلال المواجهات الماضية.

f852934fe8.jpg

غيابات الزمالك أمام الجونة

تشهد مباراة الزمالك والجونة غياب بعض العناصر عن التشكيل الأبيض أبرزهم محمود حمدى "الونش" للإصابة ومحمد عبد الغنى للإيقاف فيما يستعيد الأبيض خدمات الثنائى التونسى فرجانى ساسى وحمدى النقاز، بجانب الكونغولى كاسونجو كابونجو، بعد ابتعادهما عن قائمة مواجهة الداخلية فى الجولة الماضية.

a632e49e30.jpg

غيابات الجونة أمام الزمالك

كما تشهد مباراة الزمالك والجونة غياب بعض اللاعبين عن الفريق الساحلى أبرزهم أحمد عيد عبدالملك الذى خضع لعملية غضروف الركبة قبل أيام من المباراة ليتقرر غيابه شهرًا عن الملاعب وسيعتمد الجهاز الفنى على محمد ناجى جدو وشيكاتارا فى الهجوم، بالإضافة إلى خبرات أحمد سعيد أوكا فى الدفاع  وإسلام رشدى فى وسط الملعب.

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك والجونة اليوم الاثنين 26 / 11 / 2018 بالدورى المصرى على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .

الكلمات الدلائليه

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

قم بالبحث عن ما تريد
2018 © - -
الرجوع الى الاعلى