شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك والجونة اليوم الاثنين 26 / 11 / 2018 بالدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

تنطلق فى الثامنة مساء اليوم الإثنين، الموافق 26 / 11 / 2018 مباراة الزمالك والجونة على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

يرصد ”الخليج 365” فى التقرير التالى 5 معلومات عن مباراة الزمالك والجونة :-

ترتيب الزمالك والجونة

قبل انطلاق مباراة الزمالك والجونة يتصدر الأبيض ترتيب الدورى المصرى برصيد 29 نقطة حققهم من الفوز فى 9 مباريات والتعادل فى مباراتين والهزيمة فى مباراة وحيدة، سجل خلالهم الفريق الأبيض 26 هدفًا وسكنت شباكه 10 أهداف فيما يحتل الفريق الساحلى المركز الثانى عشر برصيد 16 نقطة حققهم من الفوز فى 3 مباريات والتعادل فى 7 والهزيمة فى 4 لقاءات، سجل لاعبيه 15 هدفًا وسكنت شباكه 20 هدفًا.

تاريخ مواجهات الزماك والجونة

مباراة الزمالك والجونة أقيمت 8 مرات سابقة من بينهم مباراة فى كأس مصر و7 مباريات فى الدورى الممتاز، حقق الأبيض الفوز فى 4 مباريات من بينهم انتصار فى الكأس فيما تعادلا فى 3 مباريات وحقق فريق الجونة الفوز فى مباراة واحدة.

الزمالك الأكثر تسجيلا فى شباك الجونة

تشهد مباريات الزمالك والجونة دائرة تسجيل أهداف خاصة بالنسبة للمارد الأبيض حيث لم ينجح الفريق الساحلى فى الحفاظ على نظافة شباكه أمام أبناء ميت عقبة فى أى لقاء عكس الأبيض الذى لم يستقبل أهداف خلال 3 مباريات سابقة ، وسجل الزمالك 11 هدفًا مقابل 7 أهداف أحرزهم الجونة خلال المواجهات الماضية.

غيابات الزمالك أمام الجونة

تشهد مباراة الزمالك والجونة غياب بعض العناصر عن التشكيل الأبيض أبرزهم محمود حمدى "الونش" للإصابة ومحمد عبد الغنى للإيقاف فيما يستعيد الأبيض خدمات الثنائى التونسى فرجانى ساسى وحمدى النقاز، بجانب الكونغولى كاسونجو كابونجو، بعد ابتعادهما عن قائمة مواجهة الداخلية فى الجولة الماضية.

غيابات الجونة أمام الزمالك

كما تشهد مباراة الزمالك والجونة غياب بعض اللاعبين عن الفريق الساحلى أبرزهم أحمد عيد عبدالملك الذى خضع لعملية غضروف الركبة قبل أيام من المباراة ليتقرر غيابه شهرًا عن الملاعب وسيعتمد الجهاز الفنى على محمد ناجى جدو وشيكاتارا فى الهجوم، بالإضافة إلى خبرات أحمد سعيد أوكا فى الدفاع وإسلام رشدى فى وسط الملعب.