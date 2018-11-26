شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة يغادر من صربيا إلى انجولا للمشاركة فى التصفيات المؤهلة للمونديال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغادر اليوم بعثة منتخب السلة إلى أنجولا من صربيا ، حيث كان يقيم الفراعنة معسكرا استعدادا للتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال، والتى تقام فى الفترة من 30 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر المقبل.
ضمت قائمة السلة 14 لاعبا، ومن المقرر أن يعود 3 منهم إلى القاهرة على أن يلحق مرعى بباقى البعثة بالتصفيات .
قائمة المنتخب تضم كلا من محمد طه ، أحمد عادل ، رامى جنيدى ، إبراهيم الجمال ، هيثم كمال ، يوسف شوشة ، عمر طارق ،أحمد خلف بيبو ، عمر عزب ، رامى إبراهيم ، أنس أسامة ، إبراهيم خالد ، أحمد مصطفى عمارة ، باسم الليثى.
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