وكيل أعمال مدرب الأهلي السابق: كارتيرون طلب رحيل 7 لاعبين في يناير

يوسف شعبان
كشف عمر الصادق، وكيل أعمال الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للنادي الأهلي، أن كارتيرون أعد تقريرًا للجنة الكرة برئاسة محمود الخطيب يطلب فيه مجموعة صفقات لتدعيم صفوف الفريق، واللاعبين الراحلين في يناير.
قال الصادق: إن كارتيرون وضع 7 لاعبين في قائمة الراحلين في يناير المقبل، أبرزهم صبري رحيل وأحمد الشيخ وباسم على.
وأضاف، أن كارتيرون تلقى عروضا عديدة بعد رحيله عن الأهلي، على رأسهم الإسماعيلي والمصري، موضحًا أن هناك مفاوضات شفهية من جانب المنتخب التونسي.
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