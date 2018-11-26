محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مصراوي:
زوار مصراوي الكرام نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز التصريحات التي صرح بها نجوم الكرة، ليوم أمس الأحد 25 نوفمبر:
عنتر: الزمالك بلا منافس حتى الآن
عواد: الأهلي فاوضني بطريقة "غير مباشرة" للانضمام إلى صفوفه
طبيب الأهلي يوضح موقف الشناوي وأزارو من مباراة المقاولون بالدوري
عضو المصري لمصراوي: الانسحاب من الكأس "أشرف" من التراجع عن موقفنا
طارق سليمان لـ"مصراوي": الأهلي في مرحلة صعبة.. قادرون على تصحيح المسار
حوار.. عامر حسين يتحدث لمصراوي عن.. أزمات الدوري.. وسبب شكر كهربا
ماذا قال تركي آل الشيخ بعد هدف عبدالله السعيد في ديربي جدة؟
شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات الأحد| تركي آل الشيخ يعلق على هدف السعيد.. وعواد يتحدث عن مفاوضات "الأهلي" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .