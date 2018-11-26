محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-مصراوي: زوار مصراوي الكرام نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأهداف خلال اليوم الأحد والذي شهد مباريات بالدوريات الأوروبية المختلفة. الدوري الإنجليزي أهداف مباراة بورنموث وأرسنال الدوري الإيطالي هدفا مباراة لاتسيو وميلان الدوري الإسباني هدف أشبيلية في بلد الوليد الدوري السعودي ملخص وهدف عبد الله السعيد أمام اتحاد جدة

شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف الأحد.. السعيد يسجل في الاتحاد ..وآرسنال يتخطى بورنموث بثنائية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .