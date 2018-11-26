رياضة | "صلاح" يتفوق على "ميسي" .. تعرف على قائمة اللاعبين الأغلى في العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صلاح" يتفوق على "ميسي" .. تعرف على قائمة اللاعبين الأغلى في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب مسئولو نادي برشلونة الإسباني في بيع اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب الفريق، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة في شهر أغسطس القادم.

وأشارت تقارير إسبانية إلى أن البارسا يريد التعاقد مع الجناح المصري محمد صلاح، ويدخله في صفقة تبادلية مع ديمبلي من أجل الاستفادة باللاعب.

ووفقاً لدراسة حديثة من مرصد CIES السويسري المتخصص في اقتصاديات كرة القدم، حيث نشروا قائمة للاعبين الأغلى في العالم.

- قائمة اللاعبين الأغلى في العالم :-

1- كيليان مبابي مهاجم نادى باريس سان جيرمان بمبلغ قيمته 192.85 مليون إسترليني.

2- هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير بمبلغ قيمته 175.74 مليون إسترليني.

3- نيمار دا سيلفا لاعب سان جيرمان الفرنسي بمبلغ قيمته 175.48 مليون إسترليني.

4- محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي بمبلغ قيمته 154.1 مليون إسترليني.

5- فيليب كوتينيو لاعب برشلونة الإسباني بمبلغ قيمته 152.58 مليون إسترليني.

6- ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني بمبلغ قيمته 151.96 مليون إسترليني.