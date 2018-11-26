رياضة | عاجل.. مدرب الأهلي السابق يكشف عن 5 صفقات كان يستهدف "البدري" التعاقد معهم قبل رحيله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مدرب الأهلي السابق يكشف عن 5 صفقات كان يستهدف "البدري" التعاقد معهم قبل رحيله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف سيد معوض مدرب الأهلي السابق عن الصفقات التي كان يستهدف الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدري التعاقد معها قبل رحيله عن تدريب المارد الأحمر.

وقال "معوض" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" عبر فضائية "أون سبورت": " الجهاز الفني السابق للأهلي كان لديه خطة كاملة لإعادة بناء الفريق من جديد".

وواصل: " كان هناك عدة صفقات كنا نرغب في ضمها لصفوف الأهلي أبرزها، محمد حمدي الظهير الأيسر للمصري وبيراميدز الحالي، ورمضان صبحي وتريزيجيه، وعلي جبر حال عودته من رحلته الاحترافية، ومحمد مجدي أفشة وغيرهم كثير".

وأتم: "القدر لم يسعفنا ولم نستمر مع الأهلي ورحلنا في نهاية الموسم".