رياضة | الشوربجي: بطولة هونج كونج كانت مهمة بالنسبة لي..وتنتظرني تحديات أكبر في 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشوربجي: بطولة هونج كونج كانت مهمة بالنسبة لي..وتنتظرني تحديات أكبر في 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر محمد الشوربجي بطل العالم للأسكواش عن سعادته البالغة بعد تتويجه ببطولة هونج كونج للاسكواش للمرة الرابعة في تاريخه.

وأكد "الشوربجي" في تصريحات لفضائية "أون سبورت" أن بطولة هونج كونج كانت مهمة بالنسبة له، معربًا عن سعادته بتحقيق اللقب للمرة الرابعة في تاريخه.

وأضاف: " ما حققتهه من انجازات وبطولات خلال عام 2018 واخرها التتويج بلقب بطولة هونج كونج، يضع على عاتقه مسؤولية كبيرة خلال عام 2019 ويزيد التحديات أمامه في الفترة المقبلة.

وأكد "الشوربجي" أن الأمور تحسنت في علاقته مع إتحاد الاسكواش، مشيرًا إلي أن ما يهمه الآن حصد الألقاب والبطولات ورفع اسم مصر عاليًا.