رياضة | المنيسي: حالة الخطيب "مستقرة" ويعود للقاهرة 2 ديسمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنيسي: حالة الخطيب "مستقرة" ويعود للقاهرة 2 ديسمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الناقد الرياضي إبراهيم المنيسي رئيس تحرير مجلة الأهلي، أن الحالة الصحية لمحمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء أصبحت مستقرة بشكل كبير. وقال "المنيسي" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" عبر فضائية "أون سبورت": " حالة محمود الخطيب الصحية أصبحت مستقرة ومطمئنة تمامًا والمفترض أن يعود للقاهرة في الموعد المحدد له سابقًا يوم 2 ديسمبر المقبل، إذا لم يطلب الأطباء استمراره وقت إضافي في ألمانيا للإطمئنان عليه بشكل أكبر قبل منحه الإذن بالعودة لمصر".

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