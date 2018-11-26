شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمي يقترب من التجديد للمحلة بعد جلسة كمونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقترب أحمد فهمي الظهير الأيمن لفريق غزل المحلة من تجديد عقده مع الفريق وذلك عقب الجلسة التي عقدها معه الثلاثي سمير كمونة المدير الفني وهيثم حسين المدرب العام وطه السيد مدير النشاط الرياضي بنادي غزل المحلة .

وشهدت الجلسة تأكيد الجهاز الفني للمحلة علي وضع اللاعب ضمن الفئة الاولي بالفريق مع ترضيته ماديا وتعديل عقده خلال الستة أشهر المتبقية من عقده وذلك لتعويضه عن العروض التي تلقاها من أندية الدوري الممتاز خلال المرحلة الماضية .

وطلب اللاعب من الجهاز الفني للمحلة 72 ساعة كمهلة لحسم قراره النهائي بشأن تجديد عقده مع الفريق في الوقت الذي طلب فيه سمير كمونة من اللاعب ضرورة حسم القرار النهائي فى أسرع وقت ، خاصة وأن الجهاز الفني وضع خطة للتعاقدات مع لاعبين في المراكز التي تحتاج لتدعيم خلال المرحلة المقبلة مما يتوجب علي اللاعب حسم قراره النهائي من أجل التعاقد مع ظهير أيمن خلال المرحلة المقبلة في حالة رفضه لتجديد عقده.