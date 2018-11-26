شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة حب من كوفى إلى مختار مختار: الشخص الذى أعطانى كل شىء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض المدافع البوركينى محمد كوفى العديد من المباريات مع أكثر من نادى فى الدورى المصرى، حيث لعب كوفى لـ3 أندية مصرية وهى بتروجيت والزمالك، قبل أن يستقر فى فريق المصرى البورسعيدى.

تربط كوفى والمدرب مختار مختار علاقات جيدة، حيث نشر محمد كوفى لاعب المصرى البورسعيدى صورة له تجمعه مع مختار مختار وعلق عليها " من دواعى سروري أن أراك الليلة أول مدرب لى فى مصر.. الشخص الذي أعطاني كل شيء منذ الصغر.. أبى كابتن مختار مختار .. أمد الله فى عمرك ومنحك الصحة".



كوفى ومختار مختار

وكان فريقى المصرى البورسعيدى والانتاج الحربى قد تعادلا سلبيا مساء أمس الأحد فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن مباريات الدورى المصرى لكرة القدم.