شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباريات اليوم الاحد 25 / 11 / 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد الموافق 25 / 11 / 2018، 9 أهداف خلال الـ3 مباريات التى أقيمت ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز الذى يتصدر ترتيبه الزمالك برصيد 29 نقطة، ونستعرض فى التقرير التالى أهداف المباريات التى أقيمت على مدار اليوم.

مصر المقاصة يهزم إنبى 4 / 3 فى مباراة مثيرة

نجح فريق مصر المقاصة فى خطف أغلى ثلاث نقاط له بالدورى حتى الآن بعد فوزه على إنبى 4 / 3 فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد عثمان أحمد عثمان فى مستهل مباريات الجولة السادسة عشر للدورى، تقدم اودا مارشال مهاجم إنبى لفريقه فى الدقيقة 26 وبعدها بخمس دقائق نجح الغانى جون أنطوى مهاجم المقاصة فى إدراك هدف التعادل.

وفى الدقيقة 38 نجح محمد دبش مدافع المقاصة فى إحراز الهدف الثانى لفريقه فى الدقيقة 38 لتصبح النتيجة 2/1 وفى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع عاد مارشال ليحرز الهدف الثانى له ولإنبى لينتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثليهما .

وفى الشوط الثانى نجح الغانى جون أنطوى فى إحراز الهدف الثالث لفريقه فى الدقيقة 50 قبل أن يعود حمدى فتحى ويسجل هدف التعادل لإنبى فى الدقيقة 53 وفى الدقيقة 52 يحرز جون أنطوى الهدف الرابع لفريقه والثالث له ليحقق المقاصة ثلاث نقاط غالية.

الاتحاد السكندرى يتعادل مع الطلائع 1 / 1

تعادل فريقا الإتحاد السكندرى وطلائع الجيش بهدف لمثله فى المباراة التى جمعتهما باستاد الإسكندرية ضمن فاعليات الجولة السادسة عشر للدورى .

تقدم خالد قمر للإتحاد فى الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء ، وتعادل مصطفى محمد للطلائع فى الدقيقة 47، ليقتسم الفريقان نقاط المباراة يرتفع رصيد الإتحاد إلى 19 نقطة بينما ارتفع رصيد الطلائع إلى 18 نقطة.

تعادل الإنتاج الحربى مع المصرى البورسعيدى سلبياً، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، على استاد السلام، فى إطار الأسبوع السادس عشر من منافسات بطولة الدورى الممتاز. بهذه النتيجة يغادر المصرى البورسعيدى المركز قبل الأخير حيث ارتفع رصيده إلى 13 نقطة ويحتل المركز الخامس عشر، بينما تساوى الإنتاج الحربى بـ23 نقطة مع بيراميدز واستمر فى المركز الرابع.

المصرى يغادر المركز قبل الأخير بالدورى بعد التعادل مع الإنتاج 1 / 1