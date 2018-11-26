شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل بالإسكندرية لمدربى حراسة المرمى تخليدا لـ"عرابى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد مدينة الإسكندرية لإنطلاق ورشة عمل لمدربى حراٍسة المرمى بقيادة فكرى صالح والتى تقام أيام 12 و 13 و 14 ديسمبر المقبل بنادى البنك الأهلى وتحمل اسم الأسطوره عرابى حارس مرمى الاتحاد السكندرى الأسبق و صاحب الرقم القياسى بالتصدى لخمس ضربات جزاء . ويقم بإلقاء المحاضرات فكري صالح أحد أفضل مدربي حراس مرمي في تاريخ الكرة المصرية قدم العديد من الحراس العظماء وترك بصمته الواضحة علي هذا المركز الحساس رغم أنه بدأ مشواره مع التدريب وعمره 23 سنة فقط تولي خلالها تولي تدريب عشرات المنتخبات المحلية والعربية والأندية الكبري.

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