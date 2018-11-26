شكرا لقرائتكم خبر عن جون أنطوى يحتفظ بكرة مباراة المقاصة وإنبي بعد "الهاتريك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفظ الغانى جون أنطوى مهاجم مصر للمقاصة ، بالكرة التى سجل بها 3 أهداف "هاتريك" في مرمى فريق إنبي، في المباراة التي انتهت بفوز المقاصة علي الفريق البترولي 3/4 ضمن مباريات الجولة الـ16 لمسابقة الدورى.

وسجل جون أنطوى الهدف الأول والثالث والرابع لفريقه في مرمي إنبي، ليقود المقاصة لفوز غال، وهو أول "هاتريك" هذا الموسم لجون انطوي ، وضعه في صدارة هدافي الفريق برصيد 6 أهداف .

بهذا الهاتريك، اصبح جون أنطوي الهدافي التاريخي للاعبين الأجانب في الدوري المصري برصيد 63 ، محطما الرقم القياسي لمواطنه بابا أركو مهاجم طلائع الجيش السابق الذي توقف رصيده عند 61 هدفا.

وأحرز المهاجم الغانى 63 هدفًا خلال 122 مباراة بالدوري المصري حتى الآن، بواقع 28 هدفًا مع الإسماعيلي، و3 أهداف مع الأهلي، و32 هدفًا مع المقاصة.

ويعد أنطوى ثالث لاعب يسجل "هاتريك" في الدوري هذا الموسم ، مع محمود علاء مدافع الزمالك وأحمد كابوريا لاعب طلائع الجيش.