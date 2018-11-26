شادي محمد: لم أنتخب الخطيب عن قناعة شخصية .. فيديو

حسام الحارتي

عبر شادي محمد، نجم النادي الأهلي السابق، عن حزنه الشديد لخسارة القلعة الحمراء بطولتين متتاليتين معلقا: "فيه فرق أخسر بس ألعب كرة ولكن هذا لم يحدث من اللاعبين الحاليين".

وأضاف شادي في تصريحات هاتفية لبرنامج "انفراد" مع الإعلامي سعيد حساسين أن من يضع روشتة النادي الأهلي أولاده ومجلس إدارته.

وتابع: "الناس تستضيف شادي في الإعلام لأنه كان ضد محمود الخطيب في الانتخابات، اسمحوا لي إن عمري ما هغلط في الخطيب".

وأكد أنه لم يكن ضد الخطيب وعن قناعة شخصية، ولكن علينا دعمه ومساندته لاجتياز المرحلة الحالية"، موضحا أنه رأى...