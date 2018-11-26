كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوبير يكشف.. كيف أنقذ القدر "فلافيو" من الرحيل المبكر عن الأهلي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الاعلامي أحمد شوبير أن الجهاز الفني للأهلي حاول حذف اسم الأنجولي فلافيو مهاجم الفريق السابق من قائمته بسبب تواضع مستواه الفني في بداية مشواره مع المارد الأحمر وقال "شوبير" في تصريحات عبر برنامجه "ملعب أون": " بعد تعاقد الأهلي مع الانجولي فلافيو بفترة قصيرة، فوجئت بأحد أفراد الجهاز الفني يطلب مني وكنت وقتها نائب رئيس مجلس إدارة إتحاد الكرة، حذف "فلافيو" من قائمة الفريق بسبب تواضع مستواه". وأضاف: " رفضت تلبية طلب عضو جهاز الأهلي لأن باب القيد كان قد أغلق بالفعل". وأتم: " بعد أسبوع من تلك الواقعة تألق فلافيو مع الأهلي بشكل غير طبيعي، وأصبح فيما بعد واحد من أفضل المحترفين الأجانب في تاريخ النادي".

شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | شوبير يكشف.. كيف أنقذ القدر "فلافيو" من الرحيل المبكر عن الأهلي؟ على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .