رياضة | المنيسي: عودة "عبد الحفيظ" تُقرب مؤمن زكريا من الاستمرار مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنيسي: عودة "عبد الحفيظ" تُقرب مؤمن زكريا من الاستمرار مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى الناقد الرياضي إبراهيم المنيسي رئيس تحرير مجلة الأهلي، أن استمرار مؤمن زكريا في القلعة الحمراء "وارد" خلال الفترة المقبلة.

وقال "المنيسي" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" عبر فضائية "أون سبورت": " عودة سيد عبد الحفيظ للأهلي مرة أخري تُقرب مؤمن زكريا من البقاء مع الفريق، خاصة وأن العلاقة بينهما جيدة للغاية، وقد يُقنعه عبد الحفيظ بالاستمرار في القلعة الحمراء خلال الفترة القادمة".

وكانت تقارير صحفية كشفت عن رفض مؤمن زكريا رفض تجديد تعاقده مع الأهلي خلال الفترة الحالية، ورغبته في الرحيل عن القلعة الحمراء.