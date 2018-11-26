رياضة | كارتيرون يزور الأهلي غدا لفسخ تعاقده رسميا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارتيرون يزور الأهلي غدا لفسخ تعاقده رسميا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عمر نبيل وكيل باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للأهلي أن المدرب سوف ينهي كافة الأمور المالية مع خالد الدرندلي أمين صندوق الأهلي في جلسة صباح غدًا الاثنين. وقال "نبيل" في تصريحات لفضائية "أون سبورت": " كارتيرون اتفق مع مسؤولو النادي الأهلي علي كافة الأمور المتعلقة بإنهاء أجراءات تعاقده مع النادي". وأضاف: " كارتيرون سيتواجد في النادي الأهلي في تمام العاشرة والنصف صباح غدًا الاثنين من أجل التوقيع على اخلاء طرف وانهاء كافة الأمور المالية مع إدارة النادي لإتمام إجراءات فسخ التعاقد بشكل نهائي". وواصل: " باتريس كارتيرون سعيد بإحترافية النادي الأهلي في إبلاغه بقرار الإقالة وفسخ التعاقد معه، خاصة وأن قرار الإقالة وصله عبر أمين صندوق النادي". وأتم: " كارتيرون حزين بتوقيت وظروف إقالته من النادي الأهلي ويتمني له التوفيق في المرحلة المقبلة".

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