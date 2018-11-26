شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات الأهلي إلى نصف نهائي الدوري المرتبط للسلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق سلة السيدات بنادي الأهلي على نادي الصيد بنتيجة 73-56 في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة جامعة القاهرة، ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة دوري المرتبط.

وقدمت لاعبات الأهلي أداء مميزا على مدار فترات المباراة الأربع، تمكن من تحقيق الفوز في مباراة العودة.

كان الأهلي حقق الفوز في مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين مطلع الأسبوع الجاري.

وبهذه النتيجة، صعد الأهلي للدور نصف النهائي لبطولة دوري المرتبط.

ويواجه فريق سلة السيدات بنادي الأهلي فريق الجزيرة، الأربعاء المقبل، على صالة النادي بالجزيرة في ذهاب نصف النهائي.