شكرا لقرائتكم خبر عن فياريال يفوز على ريـال بيتيس في الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق فياريال على ضيفه ريال بيتيس بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما، مساء الأحد، على ملعب «لا سيراميكا» ضمن الجولة الـ13 من الدوري الإسباني.

سجل فياريال هدفين متتاليين في الدقيقتين 52 و54 حملا توقيع المهاجم الإسباني جيرارد مورينو والجناح النيجيري الشاب صامويل تشوكويز، بينما سجل هدف بيتيس اللاعب جيوفاني لو سيلس في الدقيقة 90.

وبهذا يعود فريق فياريال للانتصارات في الليجا من جديد بعد 6 جولات كاملة ليصبح رصيده 14 نقطة ويبتعد قليلا عن منطقة الهبوط حيث ارتقى للمركز الـ16.

في المقابل، لم ينجح ريال بيتيس في استغلال الدفعة المعنوية بعد الفوز المدوي في الجولة الماضية في عقر دار برشلونة (3-4)، ليتجرع خسارته الخامسة هذا الموسم ويتجمد رصيده عند 16 نقطة يحتل بها المركز الـ14.