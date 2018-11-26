شكرا لقرائتكم خبر عن مارسيليا يفوز على أميان في الدوري الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق مارسيليا على مضيفه أميان بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما، مساء الأحد، على ملعب ليكورن ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الفرنسي.

افتتح أميان التسجيل لفريق أميان المدافع باكاي ديباسي في الدقيقة الثامنة، وشهد اللقاء تألق اللاعب فلوران توفان، الذي نجح في إحراز ثلاثية مارسيليا «هاتريك» في الدقائق 26 و80 و91.

رفع مارسيليا رصيده إلى 25 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد أميان عند 13 نقطة في المركز السادس عشر.