شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الأهلي أنهى 5 صفقات جديدة ضمن الميركاتو الشتوي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي الرياضي أحمد شوبير إن نادي الأهلي أنهى تقريبا 5 صفقات جديدة ضمن موسم الانتقالات الشتوية لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وأضاف في برنامجه «ملعب أون» على فضائية «أون سبورت»، مساء الأحد، أن مسؤولي القلعة الحمراء انتهت من الاتفاقات المادية مع أندية اللاعبين الجدد.

وأشار إلى أن رمضان صبحى المحترف سفي صفوف هدرسفيلد الإنجليزي «قريب من العودة إلى الأهلي في يناير المقبل، فضلا عن اللاعبين طاهر محمد طاهر ومحمود متولي.