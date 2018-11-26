محمد محمود بطل ناشئي الطاولة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج بطل نادي الشارقة لكرة الطاولة، محمد محمود بالمركز الأول وعبدالله يوسف بالثالث في بطولة الدولة لفردي الناشئين لكرة الطاولة، والتي جرت بصالة نادي الذيد الرياضي.

وأشاد المهندس سليمان عبدالرحمن، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة رئيس إدارة الألعاب الفردية بالإنجاز وقال: «الإنجاز ليس بغريب على أبناء الشارقة الذين عودونا دائماً على التفوق والنجاح، الألعاب الفردية باتت في كل منزل ومدرسة بعد الدعم والاهتمام الذي وجدته من صاحب السمو حاكم الشارقة».

من جهته، أوضح أحمد حسين الحمادي، مدير الفريق أن هناك عملا كبيرا يتم من قبل إدارة الألعاب الفردية والجهازين الإداري والفني، هذا العمل يؤتي ثماره بشكل جيد.