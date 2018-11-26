سلطان في مكرمة جديدة لأندية الشارقة.. 52 حافلة و6 عيادات طبية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بمكرمة جديدة تعم جميع أندية الإمارة الباسمة، يأتي في مقدمتها تجهيز 6 عيادات لأندية الشارقة، من بينها تأسيس 4 عيادات جديدة وإعادة تأهيل وتحديث عيادتين، كما أمر سموه بتوفير وتجهيز 52 حافلة، من بينها 22 حافلة ضمن المكرمة الجديدة، إضافة إلى 30 حافلة لأندية المنطقة الوسطى كان سموه قد أمر بها في السابق.

ثمن عيسى هلال الحزامي، الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، المكرمة الجديدة ورفع أسمى عبارات الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، على مكارمه المتواصلة والدعم اللامحدود للأندية والرياضة والرياضيين.

وقال إن مثل هذه المكارم ليس غريباً، وليس جديداً على سموه الداعم الأول للحركة الرياضية والشبابية، من خلال حرص سموه على توفير كل أنواع الدعم والنجاح للأندية. وقال إن التركيز على البنية التحتية يسهم بصورة كبيرة، في تأسيس اللاعبين ويحفز الأهالي على الدفع بأبنائهم لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية في مختلف الأندية، من خلال توفير الترحيل المناسب والعيادة الطبية المواكِبة لتلقي العلاج اللازم، إضافة إلى توفير صالات الجمانيزيوم والصالات المغلقة لممارسة مختلف الألعاب الجماعية، مما يسهم في تعزيز ثقة الأهالي وأولياء الأمور بالأندية، بما يعود على الأبناء بالنفع والفائدة، من خلال ممارسة الرياضة وتجمعهم داخل الأندية، فضلاً عن كونه يؤسس لبيئة رياضية مثالية لممارسة الرياضة.

وأعرب جميع رؤساء مجالس إدارات أندية الشارقة، وأعضاء المجالس والعاملين في الأندية، عن سعادتهم الكبيرة بهذه المكارم المتتالية والمتواصلة من صاحب السمو، حاكم الشارقة.

وبمناسبة تخصيص 30 حافلة لأندية المنطقة الوسطى؛ الذيد والبطائح والمدام ومليحة، رفع الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس نادي المدام الثقافي الرياضي، وسالم بن هويدن الكتبي، رئيس مجلس إدارة نادي الذيد، وحمد سالم بن حمودة الكتبي، رئيس نادي البطائح الثقافي الرياضي، ومصبح سعيد بالعجيد الكتبي، رئيس مجلس إدارة نادي مليحة الثقافي الرياضي، أسمى عبارات الشكر والعرفان والتقدير لصاحب السمو حاكم الشارقة، على الدعم اللامحدود والمكارم المتتالية لأندية المنطقة الوسطى وأندية الشارقة بصفة عامة، إضافة إلى توجيهات ونصائح سموه الداعمة للعمل الرياضي.

وأكدوا أن مثل هذا الدعم والتحفيز والاهتمام والمتابعة من سموه، سيكون أكبر حافز لمواصلة العمل بروح عالية، كما أشادوا بمتابعة وجهود ودور مجلس الشارقة الرياضي برئاسة الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي، والأمين العام عيسى هلال الحزامي، وجميع أعضاء مجلس الشارقة الرياضي.