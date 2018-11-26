شكرا لقرائتكم خبر عن بيريللي تمدد عقدها مع بطولة العالم 2023 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الدولي لسباقات السيارات (فيا) أمس، عن تمديد عقد شركة «بيريللي» الإيطالية لصناعة الإطارات.
وبموجب العقد الجديد ستمد بيريللي بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 بالإطارات للفترة بين 2020 و2023 وتعمل بيريللي منذ عام 2011 على تزويد بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 بالإطارات، ولكنها عمدت إلى تمديد العقد مبكرا مع فيا في ظل مساعي شركة «هانكوك» للفوز بمناقصة توريد الإطارات إلى بطولة العالم لفورمولا-1.
وقال تشايس كاري رئيس فورمولا-1 : «مثّلت بيريللي شريكا مهما وقيّما لفورمولا-1 منذ 2011، هم رواد من ناحية توفير قدرات حديثة ومبتكرة».
وأضاف: «نحن سعداء بتوصّلنا إلى هذا الاتّفاق الذي يضمن استقرار مستقبل طويل الأمد لمكوّن حاسم في فورمولا-1».
وأوضح جان تود رئيس «فيا».. «سعيد بالتعاقد مع بيريللي لفترة جديدة كمزوّدٍ رسمي لإطارات بطولة العالم لفورمولا-1».
وأضاف: «سيسمح لنا ذلك بالاستمتاع بالخبرة التي كسبناها منذ 2011. نعلم أهميّة وصعوبة دور مزوّد الإطارات، خاصة في فورمولا-1».
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