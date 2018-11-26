خيول عمار بن حميد جميلة العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خطفت مهرات مربط عجمان لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان الأضواء حين حققت إنجازاً جديداً في مجال الفروسية ورياضة جمال الخيل العربي بإحرازها ثلاث ذهبيات وفضية في ختام بطولة العالم لجمال الخيل العربي التي أقيمت في العاصمة الفرنسية باريس.

وأحرزت المهرة والنجمة العالمية «ع ج سمارا» الذهبية لبطولة المهرات بعمر سنة، فيما تألقت المهرة النجمة «ماريا أبال» وأحرزت المركز الأول في بطولة المهرات بعمر السنتين، وانتزع المهر النجم «أدميرال» ذهبية الأمهر بعمر السنة، وجاء المهر «ع ج كفو» لمربط عجمان بالمركز الثاني وحصل على فضية بطولة الأمهر بعمر السنتين.

وهيمنت خيول مربط عجمان على نصف ألقاب بطولة العالم لجمال الخيل العربي 2018 في نسختها ال 38 التي اختتمت مساء أمس بصالون دو شيفال بمشاركة أكثر من 100 خيل لمختلف المرابط العالمية من 20 دولة.

وبهذه النتيجة المتميزة ينهي مربط عجمان موسماً أوروبياً ناجحاً حيث هيمن على الألقاب الذهبية في معظم البطولات الكبرى.