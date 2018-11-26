نهيان بن زايد يتوج هاميلتون بطلاً لجائزة أبوظبي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هاميلتون: المنافسة في الجولة الختامية كانت رائعة

أبوظبي:أحمد السيد

توج سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، السائق البريطاني لويس هاميلتون بطلاً لجائزة أبوظبي، الجولة الختامية لبطولة العالم لسباقات الفورمولا 1، في موسم 2018 جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1، على مضمار حلبة مرسى ياس في أبوظبي.

كما توج هاميلتون بطلاً للعالم، بعدما عزز صدارته بالفوز بجولة أبوظبي.

وتوج سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، هاميلتون باللقب للمرة الخامسة في تاريخه والثانية على التوالي برصيد 408 نقاط، ليقترب من الرقم الأعلى المسجل للألماني مايكل شوماخر الذي حقق 7 ألقاب عالمية، كما صعد فريق مرسيدس على المنصة، متوجاً بلقب الصانعين برصيد 655 نقطة.

وحضر مراسم التتويج، اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة، ومحمد بن سليم رئيس نادي الإمارات للسيارات والسياحة وسيف محمد الهاجري رئيس مجلس إدارة دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.

كما توج سائق فيراري الألماني سيباستيان فيتيل بالمركز الثاني برصيد 320 نقطة، وحل ثالثاً زميله الفنلندي كيمي رايكونن، بعدما أنهى الموسم برصيد 251 نقطة، على الرغم من التنافس الشديد الذي شهده من الهولندي ماكس فيرستابن ونجاحه في خطف المركز الرابع ب249 نقطة، والفنلندي فالتيري بوتاس الذي هبط خامساً ب247 نقطة.

وبهذا الفوز الختامي لهاميلتون في جولة أبوظبي، أضاف إلى رصيده اللقب الحادي عشر في الموسم الحالي من 21 جولة، طافت مدن العالم خلال الموسم الحالي وتوج سابقاً في أذربيجان، إسبانيا، فرنسا، ألمانيا، المجر، إيطاليا، سنغافورة، روسيا، اليابان، ومؤخراً البرازيل قبل القدوم إلى أبوظبي.

ويذكر أن هاميلتون وفريقه مرسيدس، خاضا غمار منافسات السباق الختامي، بعد أن حسما لقب البطولة العالمية على صعيد السائقين والصانعين، هاميلتون في جولة المكسيك خلال شهر أكتوبر / تشرين الأول الماضي، ولقب الصانعين في الجولة قبل الأخيرة بالبرازيل للعام الخامس على التوالي.

وشهد السباق في جولة أبوظبي مساء أمس، منافسة شديدة بالرغم من أنه لم يغير من الأمور كثيراً، بتواصل الأفضلية لمصلحة هاميلتون الذي حقق أسرع زمن في اللفة الواحدة خلال المرحلة التأهيلية أمس الأول بزمن قدره 1:34:794 دقيقة، ليصل الأسرع إلى خط النهاية على الرغم من تراجعه في السباق إلى الترتيب الخامس بعد أن استغرق وقتاً أطول داخل منطقة الصيانة، ولكنه عاد واستعاد توازنه مرة أخرى ليخطف المرتبة الثانية بعد مضي منتصف السباق، قبل أن ينقض على الصدارة على الرغم من أنه حقق خامس أفضل زمن للفة الواحدة الذي بلغ 1:41:357 دقيقة، وحقق سيباستيان فيتيل الذي حصد أسرع زمن للفة الواحدة وقطع مسار الحلبة في 1:40:867 دقيقة، وصافة الترتيب. وتعرض خمس سائقين لعطل فني في سياراتهم، حال دون استكمالهم السباق، وهم بجانب روزبرج، الفرنسي استيبان أوكون من فريق فورس، والسويسري كيمي راكيونن من فيراري، والفرنسي بيري جاسلي من ريد بول، والسويدي ماركوس اريكسونمن فريق ألفا.

من جانبه أكد لويس هاميلتون بطل العالم، أن المنافسة في جولة أبوظبي كانت محتدمة للغاية وشهدت تنافساً شديداً يوضح مدى الرغبة التي دخل بها جميع المشاركين السباق، من أجل جمع أكبر عدد من النقاط، مشيراً إلى أنه نجح في تأكيد تفوقه والإثبات بأحقيته بتحقيق اللقب عن جدارة في الموسم الذي كان حافلاً بالعديد من التحديات.

وقال فيتيل، الوصيف عالمياً وأيضاً في جولة أبوظبي، إنه حاول جاهداً إنهاء الموسم بالفوز، لكن التوفيق لم يحالفه، متمنياً تحقيق الأفضل خلال منافسات الموسم المقبل.

ومن جانب آخر شهدت حلبة مرسى ياس، تتويج السائق البريطاني جورج راسل من فريق «آرت» بلقب بطولة الفورمولا 2 التي اختتمت جولاتها في أبوظبي أمس، بعد 11 جولة طافت مدن العالم، وحسم راسل اللقب وفي رصيده 287 نقطة، متفوقاً على مواطنه لاندو نوريس من فريق كارلن الذي حصد 219 نقطة

الترتيب النهائي لبطولة العالم

ترتيب السائقين:

1 لويس هاميلتون (بريطانيا) 408 نقاط.

2 سيباستيان فيتل (ألمانيا) 320 نقطة.

3 كيمي رايكونن (فنلندا) 251 نقطة.

4 ماكس فيرشتابن (هولندا) 249 نقطة.

5 فالتيري بوتاس (فنلندا) 247 نقطة.

6 دانيال ريكياردو (أستراليا) 170 نقطة.

7 نيكو هولكنبرج (ألمانيا) 69 نقطة.

8 سيرجيو بيريز (المكسيك) 62 نقطة.

9 كيفن ماجنوسن (الدنمارك) 56 نقطة.

10 كارلوس ساينز (إسبانيا) 53 نقطة.

11 فرناندو ألونسو (إسبانيا) 50 نقطة.

12 استيبان أوكون (فرنسا) 49 نقطة.

«تلة أبوظبي» تخطف الأضواء

استقطبت «تلة أبوظبي»، التي تحظى بشهرة لافتة على مستوى العالم، عشاق الفورمولا1 القادمين من مختلف أنحاء العالم لتشجيع سائقهيم المفضلين ومشاهدة مجريات الجولة الختامية.

ووفرت التلة لمحبي إثارة وتشويق رياضة سباق السيارات فرصة الاستمتاع بعطلة أسبوع السباق، حيث أثبتت شعبيتها لدى زوّار الحلبة، سواء من المقيمين أو القادمين من مختلف أنحاء العالم عبر السنوات التسع الماضية، إذ إنها من أولى الفئات التي تشهد إقبالاً كبيراً، وتباع كافة تذاكرها في وقت مبكر من كل عام، بسبب أجوائها المذهلة وإطلالاتها على المناظر الخضراء.

كما توفر تلة أبوظبي إطلالة على المنعطفات رقم 4 و5 و6 بالإضافة إلى المنعطف 7 والذي يعد الأكثر حدة على الحلبة.

لقب جولة أبوظبي يستعصي على ألونسو

مع قرار اعتزال سائق ماكلارين الإسباني فيرناندو ألونسو بطل العالم مرتين عقب خوضه جولة أبوظبي مباشرة، يلوح في الأفق عدم نجاحه في الظفر بلقب أبوظبي الذي استعصى عليه بين باقي الجولات المختلفة لبطولة العالم.

وبلغ مجموع حصاد ألونسو في أبوظبي 59 نقطة، منذ انطلاق الجولة الأولى في 2009، واكتفى بحصد المركز الثاني في نسختين متتالتين 2011 و2012 والحصول على 18 نقطة في كل منهما، فيما جاءت نتائج السائق الإسباني في باكورة النسخ في 2009، بحلوله في المركز الرابع عشر بدون رصيد من النقاط في باكورة نسخ حلبة ياس عام 2009، ثم احتل المركز السابع برصيد 6 نقاط في 2010، والخامس برصيد 10 نقاط في 2013، والترتيب التاسع ب4 نقاط في 2014، والسابع عشر بدون رصيد من النقاط في 2015، والمركز العاشر وحصد نقطة وحيدة في 2016، والتاسع والاكتفاء بنقطتين في 2017.

وفي سياق متصل نظم فريق ماكلارين، احتفالية وداعية للاعبه الإسباني المخضرم فيرناندو ألونسو داخل مقر قاعة المؤتمرات الملحقة بمقر الفريق في حلبة مرسى ياس، وذلك بمناسبة اعتزاله، فاجأ عناصر الفريق ألونسو، بالعديد من الرسومات والزخارف الوداعية التي أعدوها على الجدران.

وأنهى ألونسو مسيرته وفي جعبته مجموع 1899 نقطة بالمشاركة في 314 جولة ضمن البطولة العالمية.

وقال ألونسو الذي أنهى بطولة العالم الأخيرة في مسيرته في الترتيب الحادي عشر برصيد 50 نقطة، إنه لن ينسى أبوظبي عاصمة السحر والجمال وستظل عالقة في أذهانه، لأنها كانت شاهدة على اللحظات الأخيرة له داخل مضمار سباق الفورمولا1 مع فريق ماكلارين.

ترتيب جائزة أبوظبي

1. لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1.39:40.382 ساعة.

2. سيباستيان فيتل (ألمانيا/فيراري) بفارق 2.581 ثانية.

3. ماكس فيرشتابن (هولندا/ريد بول) بفارق 12.706 ثانية.

4. دانيال ريكياردو (استراليا/ريد بول) بفارق 15.379 ثانية.

5. فالتيري بوتاس (فنلندا/مرسيدس) بفارق 47.957 ثانية.