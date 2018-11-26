سلمان بن خليفة: أصداء عالمية واسعة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة المدير التنفيذي لحلبة البحرين الدولية، أن الصدى العالمي الإيجابي التي تكتسبه حلبة ياس من الاستضافة المميزة لجولة بطولة العالم للعام العاشر على التوالي، يكسب الإمارات مزيداً من النجاحات الرياضية على المستوى الدولي ويجسد الرؤى السديدة للقيادة الرشيدة بالبحث عن الرقم واحد، مشيداً بحسن تنظيم الحلبة واتباعها أفضل المعايير العالمية التي توفر الراحة لزوّار عاصمة الخير بأبوظبي بعدما ظهرت البطولة بصورة زاهية ومبهرة للعالم امتداداً للنجاح الذي رافق النسخ السابقة.

وقال في حديث خص به «الخليج الرياضي»: «المكاسب كبيرة ولا حصر لها على الجانبين الاقتصادي والدعائي للعاصمة أبوظبي وما يبديه الحاضرون من ردود أفعال إيجابية والرغبة والشغف في كل نسخة للعودة مرة أخرى لأرض ياس ومشاهدة نجوم العالم يتنافسون ويبهرون الجميع بمهارات وجماليات رياضة السيارات التي يعشقها مختلف المتابعين حول العالم».

وأشار إلى أن التنافس في بداية الموسم الحالي لبطولة العالم كان بين فرق مرسيدس وسائقها هاميلتون، وفيراري وريد بول، لافتاً إلى أن العقوبات التي تعرّض لها سيباستيان فيتيل من فيراري والأداء الثابت من هاميلتون حسما اللقب للأخير قبل جولتين في المكسيك، موضحاً أن الإثارة تبلغ ذروتها في كل جولة على حدة وتمثل جولة ياس إحدى الجولات الاستثنائية لجميع المشاركين.

وأثنى الشيخ سلمان بن عيسى على التعديلات التي طرأت على قانون الاتحاد الدولي للسيارات خلال العام الماضي، الأمر الذي ساهم في تسهيل مهمة السائقين في السباق، مشيراً إلى أن القرارات التي يتخذها تصدر بعد دراسات متأنية، متوقعاً أن يعلن قريباً عن التعديلات الجديدة على القانون الحالي بعد نهاية بطولة العالم وتتويج هاميلتون باللقب.

وقدّم التحية إلى شعب الإمارات على كرم الضيافة وحسن الاستقبال اللذين حظي بهما زوار العاصمة أبوظبي في ظل احتفالات الدولة بعام زايد، الأب الروحي للعرب، الذي يحتل مكانة خاصة في قلوب شعوب الخليج.