بانوراما الفورمولا1

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أميرة موناكو تشهد فرحة اللقب الخامس





جمعت حلبة ياس في سباق أبوظبي للفورمولا واحد أمس شخصيات رياضية واجتماعية وفنية، وكان المشهد الأبرز تتويج البريطاني لويس هاميلتون باللقب للمرة 11، وحضور شارلين أميرة موناكو لتشهد على الفوز التاريخي.

إنقاذ سريع للسائق الألماني

سيارة هولكنبرغ تستقر على ظهرها





شهد السباق أمس حادثاً كبيراً في اللفة الأولى، عندما وقع احتكاك عند منعطف بين سيارتي سائق فريق هاس الفرنسي رومان غروجان وسائق رينو الألماني هولكنبرغ، ما أدى لانقلاب سيارة الأخير والتفافها حول نفسها مرة على الأقل، قبل أن تستقر على ظهرها عند حاجز الحماية الواقع على بعد أمتار من المسار الإسفلتي للحلبة.

وخرج هولكنبرغ دون إصابات ظاهرة بعد الحادث، وقام بالسير بنفسه بعد إعادة السيارة إلى وضعها المستقيم وخروجه منها. وقال الألماني رداً على سؤال من فريقه عبر جهاز الاتصال أثناء استقرار السيارة على الظهر «أنا معلق هنا مثل العجل... ثمة حريق، ثمة حريق... أخرجوني من هنا».

وكان هولكنبرغ يشير إلى تصاعد ألسنة لهب محدودة من الجهة الخلفية لسيارته، قبل أن يطمئنه فريقه إلى أن المسعفين وحاملي أجهزة إطفاء الحريق باتوا على وشك الوصول إليه، وهو ما تم بعد لحظات قليلة.