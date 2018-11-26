شكرا لقرائتكم خبر عن فوز العين 21 سنة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:صديق عباس
حافظ فريق العين على انفراده بصدارة مسابقة دوري تحت 21 سنة، برصيد 30 نقطة، بفوزه على اتحاد كلباء 2-1، وسجل له حازم محناية ومنصور الحمادي، وتقدم للفريق الكلباوي علي البلوشي، وفي المنافسة فاز شباب الأهلي على الظفرة الثالث عشر 4-1، وسجل للفائز علي وجدان (هدفين)، ومحمد المدني وعيسى وليد، وللظفرة سعيد جاسم، وفاز بني ياس على النصر برباعية سجلها المغاوي (هدفين)، وعبدالله بن سلطان وهداف المسابقة أحمد شحدة أبو ناموس، وشهدت طرد لاعب النصر محمد علي الحوسني.
شكرا لقرائتكم خبر عن فوز العين 21 سنة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الخليج وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الخليج ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .