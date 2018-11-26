فوز العين 21 سنة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:صديق عباس



حافظ فريق العين على انفراده بصدارة مسابقة دوري تحت 21 سنة، برصيد 30 نقطة، بفوزه على اتحاد كلباء 2-1، وسجل له حازم محناية ومنصور الحمادي، وتقدم للفريق الكلباوي علي البلوشي، وفي المنافسة فاز شباب الأهلي على الظفرة الثالث عشر 4-1، وسجل للفائز علي وجدان (هدفين)، ومحمد المدني وعيسى وليد، وللظفرة سعيد جاسم، وفاز بني ياس على النصر برباعية سجلها المغاوي (هدفين)، وعبدالله بن سلطان وهداف المسابقة أحمد شحدة أبو ناموس، وشهدت طرد لاعب النصر محمد علي الحوسني.