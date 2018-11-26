شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يغادر المركز قبل الأخير بالدورى بعد التعادل مع الإنتاج 1 / 1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل الإنتاج الحربى مع المصرى البورسعيدى سلبياً، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، على استاد السلام، فى إطار الأسبوع السادس عشر من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

بهذه النتيجة يغادر المصرى البورسعيدى المركز قبل الأخير حيث ارتفع رصيده إلى 13 نقطة ويحتل المركز الخامس عشر، بينما تساوى الإنتاج الحربى بـ23 نقطة مع بيراميدز واستمر فى المركز الرابع.

تشكيل الفريقين

بدأ الإنتاج الحربى المباراة بتشكيل مكون من:"عامر عامر فى حراسة المرمى، محمود السيد ومعاذ الحناوي ووهاب وأحمد شديد قناوي فى خط الدفاع، محمود حمادة وعبد العزيز موسى وغنام محمد وموسى دياورا وويليام فى خط الوسط، تيدى فى خط الهجوم".

فيما بدأ المصرى اللقاء بتشكيل يضم كلا من:"أحمد مسعود فى حراسة المرمى، أحمد شوشة ومحمد كوفي ومصطفى مارسيلو ومحمد جابر فى خط الدفاع، حجاج عويس و مرو موسى وأحمد شكري وإسلام عيسى وجريندو فى خط الوسط، محمود وادي فى خط الهجوم".

أحداث الشوط الأول

مرت أول ربع ساعة من اللقاء دون وجود خطورة حقيقية على مرمى الفريقين وكانت أبرز الهجمات فى الدقيقة 15 عندما وجه محمود وادى مهاجم المصرى رأسية رائعة نحو مرمى الإنتاج ولكن نجح عامر عامر فى التصدى لها ببراعة.

واستمر الهدوء النسبى فى أحداث المباراة وسط ضغط كبير من الإنتاج الحربى لخطف الهدف الأول ولكن فريق المصرى نجح فى التصدى لضغط الإنتاج الحربى ونشط الفريق البورسعيدى فى آخر 5 دقائق من هذا الشوط رغبة فى خطف التقدم على الإنتاج ولكن دون جدوى.

أحداث الشوط الثانى

شهد الشوط الثانى إجراء مصطفى يونس المدير الفنى المؤقت للمصرى، 3 تغييرات حيث شارك كلا من أحمد ياسر وعبد الناصر محمد وأحمد جمعة على حساب جريندو وإسلام عيسى ومحمود وادى على الترتيب بهدف تنشيط الجانب الهجومى ولكن لم ترتقى محاولات الفريقين للترجمة إلى أهداف ليكتفى كل فريق بنقطة وحيدة بعد التعادل السلبى بينهما.