شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى خامس جولات دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم الإثنين، لقاءات قوية فى خامس جولات دورى الكرة الطائرة الممتاز للرجال لموسم 2018 / 2019 على صعيد 4 مجموعات .

تشهد المجموعة الأولى مواجهات بين كلا من ، طنطا مع سموحة و دلفى مع المنيا و الزهور مع الزمالك ، بينما يلتقى كلا من ، هليوبوليس مع 6 أكتوبر و النصر مع بنى سويف و بنها مع الأهلى فى المجموعة الثانية .

كما تشهد المجموعة الثالثة لقاءات بين كلا من الحوار مع سبورتنج و إستاد المنصورة مع مصر للبترول و هليوليدو مع طلائع الجيش .

أما المجموعة الرابعة فتشهد موجهات بين كلا من ، دمنهور مع الإتحاد و الفيوم مع حدائق الأهرام و الداخلية مع الطيران .