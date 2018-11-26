شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادًا لتصفيات أمم أفريقيا 2019.. معسكر مغلق لمنتخب مصر لكرة الصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اتحاد الكرة المصرى لكرة القدم، أن 18 لاعبًا مصريًا من منتخب مصر لكرة الصالات دخلوا اليوم فى معسكر مغلق.

وجاء على حساب الاتحاد المصرى على "تويتر"، "18 لاعبًا لمنتخب كرة الصالات بقيادة هشام صالح المدير الفنى فى معسكر مغلق من اليوم استعدادًا لمباراتى السعودية الوديتين يومى 29 نوفمبر و3 ديسمبر باستاد القاهرة، فى إطار الاستعداد لتصفيات أمم افريقيا التى سوف تبدأ فى أبريل 2019".



هشام صالح

وكان المنتخب المصرى لكرة الصالات قد تمكن من حصد الميدالية البرونزية لأولمبياد الأرجنتين 2018 بعد فوزه على صاحب الأرض والجمهور الأرجنتين بنتيجة 5/4، ويتولى الإدارة الفنية للفريق الكابتن هشام صالح.