شكرا لقرائتكم خبر عن مختار مختار : التعادل مع المصرى إيجابي..والإجهاد السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربي عن رضاه من أداء لاعبيه رغم التعادل أمام المصري البورسعيدي 1 – 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأحد على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

قال مختار فى تصريحات لـ قناة ONSPORT إن غياب بعض العناصر المهمة عن صفوف الإنتاج الحربي وإجهاد بعض اللاعبين أثرعلى نتيجة المباراة ،مشيرا إلى أن ضغط المباريات والإجهاد يمنعه من إجراء تدريبات الاستشفاء بالصورة الصحيحة للاعبين.

تابع المدير الفنى للإنتاج الحربي أنه راض عن مستوى اللاعبين خصوصا فى ظل المنافسة المحتدمة هذا الموسم فى مسابقة الدوري والإمكانيات المادية الكبيرة التى تتمتع بها الأندية فى تدعيم صفوفها.

وتحدث مختار مختار عن طموحاته هذا الموسم مع الفريق العسكري قائلا :" أنهيت الدوري فى الموسم الماضى بالمركز السابع فمن الطبيعى أن تكون الأحلام منطقية بالموسم الحالي بالوصول إلى مركز السادس مثلا أو الخامس".