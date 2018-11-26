رياضة | أحمد أيوب: متعب هو من طلب الرحيل عن الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد أيوب: متعب هو من طلب الرحيل عن الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كد أحمد أيوب مدرب عام النادي الأهلي السابق، أن عماد متعب مهاجم الفريق هو من طلب الرحيل عن الفريق في وقت سابق.

وقال أيوب في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "العلاقة بين اللاعب والمدرب لابد وان تكون على مايرام، حتى وإن كان المدرب على خطأ، لابد ان يحترم قراره".

وأردف: "متعب لم يشارك معنا بشكل أساسي سواء مع البدري او من سبقه وهو من طلب الرحيل عن الفريق".