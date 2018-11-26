شكرا لقرائتكم الوحدة يقيل مدربه الروماني ريجيكامب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - أ ف ب | منذ 33 دقيقة في 26 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 25 نوفمبر 2018 / 21:10

أعلن نادي الوحدة خامس الدوري الإماراتي لكرة القدم الأحد إقالة مدربه الروماني لورينت ريجيكامب بعد النتائج المخيبة للفريق وفشله في الفوز بأي من مبارياته الخمس الأخيرة.



وقال الوحدة في بيان: «تم الاجتماع مع مدرب الفريق الأول لورينت ريجيكامب ومناقشة النتائج السلبية الأخيرة للفريق»، مضيفاً: «اتفق الطرفان بأن هذه النتائج لا ترقى إلى الإمكانات التي تم توفيرها، مؤكدين ضرورة إحداث تغيير وبث روح جديدة بعد سلسلة التراجعات التي حدثت في الفترة الأخيرة»، وتابع النادي أنه تقدم بالشكر «للمدرب على الفترة التي قضاها في إدارة الشؤون الفنية للفريق». وتولى ريجيكامب (43 عاماً) تدريب الوحدة في حزيران (يونيو) 2017، وقاده للفوز بكأس الرابطة لموسم 2017-2018، والكأس السوبر مرتين آخرهما مطلع الموسم الحالي، وبدأ الوحدة موسم 2018-2019 بقوة، وشارك في صدارة الترتيب حتى المرحلة الخامسة من الدوري، قبل أن تتراجع نتائجه ويفشل في تحقيق الفوز في خمس مباريات متتالية، آخرها أمام منافسه التقليدي الجزيرة 1-2 في المرحلة العاشرة، وأدت هذه النتائج إلى تراجع الوحدة إلى المركز الخامس برصيد 15 نقطة، بفارق تسع نقاط عن الشارقة المتصدر. وقال ريجيكامب بعد الخسارة أمام ضيفه الجزيرة: «إذا قرر النادي أي شيء (في موضوع الإقالة) أنا جاهز. عندما وقعت عقدي مع النادي كنت أعلم أنه قد يصدر أي قرار، لا أخشى من القرار، وأحاول القيام بعملي».

وقال الوحدة في بيان: «تم الاجتماع مع مدرب الفريق الأول لورينت ريجيكامب ومناقشة النتائج السلبية الأخيرة للفريق»، مضيفاً: «اتفق الطرفان بأن هذه النتائج لا ترقى إلى الإمكانات التي تم توفيرها، مؤكدين ضرورة إحداث تغيير وبث روح جديدة بعد سلسلة التراجعات التي حدثت في الفترة الأخيرة»، وتابع النادي أنه تقدم بالشكر «للمدرب على الفترة التي قضاها في إدارة الشؤون الفنية للفريق». وتولى ريجيكامب (43 عاماً) تدريب الوحدة في حزيران (يونيو) 2017، وقاده للفوز بكأس الرابطة لموسم 2017-2018، والكأس السوبر مرتين آخرهما مطلع الموسم الحالي، وبدأ الوحدة موسم 2018-2019 بقوة، وشارك في صدارة الترتيب حتى المرحلة الخامسة من الدوري، قبل أن تتراجع نتائجه ويفشل في تحقيق الفوز في خمس مباريات متتالية، آخرها أمام منافسه التقليدي الجزيرة 1-2 في المرحلة العاشرة، وأدت هذه النتائج إلى تراجع الوحدة إلى المركز الخامس برصيد 15 نقطة، بفارق تسع نقاط عن الشارقة المتصدر. وقال ريجيكامب بعد الخسارة أمام ضيفه الجزيرة: «إذا قرر النادي أي شيء (في موضوع الإقالة) أنا جاهز. عندما وقعت عقدي مع النادي كنت أعلم أنه قد يصدر أي قرار، لا أخشى من القرار، وأحاول القيام بعملي».

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