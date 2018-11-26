شكرا لقرائتكم سولاري: كل شيء قابل للإصلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - مدريد - أ ف ب | منذ 33 دقيقة في 26 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 25 نوفمبر 2018 / 21:08

أنقذ الفرنسي عثمان ديمبيلي برشلونة من السقوط للمرة الأولى أمام مضيفه أتلتيكو مدريد منذ 2010 بإدراكه التعادل 1-1 في الدقيقة الأخيرة، فيما مني ريال مدريد بهزيمته الأولى تحت إشراف مدربه الأرجنتيني سانتياغو سولاري، وجاءت بنتيجة قاسية أمام إيبار صفر-3 في المرحلة الـ13 من الدوري الإسباني.



على ملعب «واندا متروبوليتانو»، فرض ديمبيلي نفسه بطلاً لمواجهة القمة بين حامل اللقب وملاحقه اتلتيكو بعد دخوله بديلاً في الدقيقة 85، حارماً صاحب الأرض من تحقيق فوزه الأول على النادي الكاتالوني في الدوري منذ شباط (فبراير) 2010.

وأعاد إيبار سولاري إلى أرض الواقع وألحق به الهزيمة في أول مباراة له كمدرب دائم لريال الذي حقق معه أربعة انتصارات متتالية حين كان المدرب الموقت للفريق بعد إقالة جولن لوبيتيغي، وأتى الفوز الأول الذي يحققه إيبار على ريال منذ صعوده إلى الدرجة الأولى موسم 2014-2015، في مباراة هيمن فيها المضيف الباسكي على ضيفه الذي عانى دفاعياً، رغم عودة قلب الدفاع الفرنسي رافايل فاران، ومشاركته إلى جانب قائد الفريق سيرخيو راموس، الذي كان الجمعة موضع اتهام بتسريبات «فوتبول ليكس» بتناول منشطات، وهو ما نفاه فريقه.

وشدد سولاري بعد اللقاء: «الأمر لا يتعلق بالبحث عمن يجب توجيه اللوم إليه، كل شيء قابل للإصلاح. فزنا بأربع مباريات متتالية، قمنا بأمور جيدة فعلاً، وعلينا أن نعود الى ذلك».

من جهته، قال فاران: «إيبار قدم أسلوبه، بشكل مباشر، وعرف استخلاص الكرات التي خرجت من دفاعنا، لم نكن على راحتنا على الإطلاق، هذه مشكلة جماعية»، وسجل أهداف إيبار الأرجنتيني غونزالو إسكالانتي (16)، وسيرجي إنريتش (52) وكيكي غارسيا (57)، وتجمد رصيد ريال عند 20 نقطة في المركز السادس، وبفارق نقطتين أمام إيبار السابع. ويبتعد ريال بخمس نقاط عن غريمه برشلونة.