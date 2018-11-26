شكرا لقرائتكم غولدن يحقق فوزه الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لوس أنجليس - أ ف ب | منذ 33 دقيقة في 26 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 25 نوفمبر 2018 / 21:09

حقق كل من حامل اللقب غولدن ستايت ووريرز ووصيفه كليفلاند كافالييرز، الفوز الثاني توالياً بعد سلسلة هزائم متتالية، ضمن مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.



وقاد النجم كيفن دورانت من خلال 44 نقطة هي الأعلى له هذا الموسم، فريقه غولدن ستايت إلى تحقيق فوز صعب على ضيفه ساكرامنتو كينغز 117-116، بينما تفوق كليفلاند على ضيفه هيوستن روكتس 117-108.

وهو الفوز الثاني توالياً لغولدن ستايت، بطل الموسمين الماضيين وحامل اللقب ثلاث مرات في المواسم الأربعة الأخيرة، بعد سلسلة من أربع هزائم متتالية كانت الأسوأ له منذ عام 2013، واعتمد غولدن ستايت الذي افتقد نجمه ستيفن كوري للمباراة التاسعة بسبب الإصابة، على دورانت (أفضل لاعب في الدور النهائي مرتين) صاحب 44 نقطة و13 متابعة وسبع تمريرات حاسمة.