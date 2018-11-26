شكرا لقرائتكم الأهلي يعاقب عاشور وزكريا ويجمد الشناوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 33 دقيقة في 26 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 25 نوفمبر 2018 / 21:07

أظهر القائم بأعمال مدير الكرة في الأهلي المصري سيد عبدالحفيظ «العين الحمرا» للاعبين بتوقيعه عقوبات مالية كبيرة على قائد الفريق حسام عاشور لسوء سلوكه في مباراة الوصل الإماراتي في كأس زايد للأندية العربية، كما غرم صانع الألعاب مؤمن زكريا لغيابه عن التدريبات من دون الحصول على إذن من الجهاز الفني.



ويستعد بطل الدوري المصري لمواجهة المقاولون غداً (الثلثاء) في الدوري المحلي بعد غيابه فترة طويلة، لمشاركته في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وزايد العربية، علماً أنه خسر في نهائي الأولى وودع الثانية من دور الـ16.

على صعيد متصل، يدفع المدير الفني الموقت محمد يوسف بصانع الألعاب وليد سليمان في التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراة غد بعد تعافيه من آلام في العضلة الخلفية إثر الإجهاد في مباراة الوصل، كما تعافى المهاجم المغربي وليد أزارو من كدمة فى وجه القدم، وبات جاهزاً لمواجهة المقاولون العرب.

بدوره، كشف مصدر مسؤول في الجهاز الفني للفريق «الأحمر» عن أن هناك نية لدى المدير الفني محمد يوسف لتجميد الحارس الدولي محمد الشناوي خلال المرحلة المقبلة، بعد تكرار أخطائه الساذجة التي كلفت الفريق خسائر كبيرة، كان آخرها هدف الوصل الذي منح الفريق الإماراتي تأشيرة التأهل إلى ربع نهائي البطولة العربية، وسيعود الحارس شريف إكرامي للتشكيل الأساسي. من جانب آخر، قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري تغريم ناديي الزمالك والداخلية لسوء سلوك عدد من مسؤولي وجماهير الفريقين وأحداث الشغب بعد المواجهة التي جمعتهما في الدوري المحلي.