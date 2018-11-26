شكرا لقرائتكم ريال مدريد ينفي اتهام راموس بالمنشطات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - مدريد - أ ف ب | منذ يوم في 25 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 24 نوفمبر 2018 / 21:39

نفى نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم الادعاءات في شأن خرق قائده سيرجيو راموس قوانين مكافحة المنشطات في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا عام 2017.



وبحسب مجلة «در شبيغل» الألمانية فإن راموس سقط في اختبار الكشف عن المنشطات بعد ثبوت تناوله مادة ديكساميثاسون قبل المباراة النهائية التي حسمها النادي الملكي لصالحه أمام يوفنتوس الإيطالي 4-1 على ملعب «ميلينيوم» في كارديف.

وقال النادي الملكي حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة القارية (13) آخرها في الأعوام الثلاث الأخيرة في بيان له الجمعة أن راموس «لم ينتهك أبدا أي قانون من قوانين مكافحة المنشطات»، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي «أغلق القضية على الفور» بعد «التحقق من خبراء من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات والاتحاد الأوروبي نفسه».

وبحسب تسريبات «فوتبول ليكس»، فإن راموس خضع لفحص منشطات أثبت ارتفاعا في نسبة مادة الكورتيكوييد عقب المباراة النهائي لدوري أبطال أوروبا في دوري أبطال أوروبا في أيار/مايو 2017، قبل تبرئته من الاتحاد الأوروبي الذي اعتبر أنه «تناول نسبة مرخصة».

وأوضح موقع ميديا بارت الاستقصائي الفرنسي أن راموس اعترف بتناول هذه المادة، ولكن عن طريق الحقن داخل المفصل، وهي حجة مقنعة بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي الذي برأ قائد النادي الملكي في النهاية، وتطرق الموقع أيضا إلى سقوط راموس في فحص ثان للكشف عن المنشطات في نيسان (أبريل) 2018 بعد مباراة في الدوري الإسباني ضد ملقا.

وأشار إلى أن المدافع قام بالاستحمام بعد المباراة، «على رغم تحذيرات مفتش وكالة مكافحة المنشطات الإسبانية». ويحظر القانون الإسباني ذلك لأنه يمكن للرياضي الاستفادة من الحمام للتبول وبالتالي تحريف نتائج الفحص.

وتابع أن المسؤول القضائي في نادي ريال مدريد أبدى قلقه في رسالة إلكترونية إلى المدير العام للنادي خوسيه آنخل سانشيز لكون العقوبات في هذا النوع من الخروقات «تكون قاسية جدا، سواء بالنسبة للاعب وللنادي وطبيب الفريق»، لكن الوكالة الإسبانية لمكافحة المنشطات كانت بدورها متسامحة مع المدافع الدولي الإسباني. وأكدت الوكالة لميديا بارت أن «نتائج التحقيق لم تكشف أي شيء يمكن أن تدل على وجود عمل ينتهك قوانين مكافحة المنشطات».