شكرا لقرائتكم غولدن ستايت يوقف هزائمه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لوس انجليس - أ ف ب | منذ يوم في 25 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 24 نوفمبر 2018 / 21:38

أوقف غولدن ستايت ووريرز حامل لقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، أسوأ سلسلة هزائم متتالية له منذ خمسة أعوام، بفوزه على بورتلاند ترايل بلايزرز، بينما حافظ تورونتو رابتورز على أفضل سجل هذا الموسم، بفوزه على واشنطن ويزاردز. وفي سلسلة مباريات أقيمت ضمن الدوري بعد توقف يوم لمناسبة عيد الشكر في الولايات المتحدة، تفوق غولدن ستايت على ضيفه بورتلاند 125-97، بينما تخطى تورونتو ضيفه واشنطن 125-107. ويدين غولدن ستايت، حامل اللقب في الموسمين الماضيين وثلاث مرات في المواسم الأربعة الأخيرة، بالفوز لنجمه كيفن دورانت مسجل 32 نقطة، والذي ساهم في وضع حد لسلسلة من أربع هزائم متتالية للفريق، وقال دورانت: «هذه الليلة تمكنا من تسجيل المحاولات. هذا يمنح طاقة إضافية للفريق. أنا سعيد بأننا تمكنا وأخيرا من تحقيق فوز».







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