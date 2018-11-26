شكرا لقرائتكم هشام قيراط : تم الموافقة على تعيين طاقم تونسي لمباراة بيراميدز و النجوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف هشام قيراط رئيس لجنة الحكام باتحاد كرة القدم بتونس عن تعيين طاقم حكام تونسي لمباراة بيراميدز و النجوم المقرر لها الأربعاء المقبل فى الدورى ضمن مواجهات الأسبوع الـ16.

كشف قيراط فى تصريحات تليفزيونية أنه تم الموافقة على تعيين طاقم تونسي لمباراة بيراميدز بناء على خطاب من اتحاد الكرة

كما أكد أنه سيكون هناك حكام مصريين لإدارة مباراة الترجى و النجم فى الدورى التونسي ، بناء على اتفاقية مع اتحاد الكرة المصرية ، مضيفاً أنه لن يكون هناك حكم خامس فى مباراة بيراميدز.

كان اتحاد الكرة قد رفض مسبقاً تعيين حكام أجانب لبيراميدز بسبب ضيق الوقت بعد إرسال بيراميدز خطاب قبل المحددة من اتحاد الكرة للموافقة على استقدام حكام أجانب وهى 10 أيام ، قبل أن يتدخل هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وينهى الأمر ويتم الاستعانة بحكام تونسين لمباراة بيراميدز.